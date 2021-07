Kate Middleton: nessuna nuova foto per il compleanno di George? (Di lunedì 19 luglio 2021) Il prossimo 22 luglio il principe George compie 8 anni. Come di consueto, si attende la foto che Kate Middleton e il principe William diffonderanno per celebrare il compleanno del figlio. Immagine che, quest’anno, però, rischia di non arrivare. Circolano voci, infatti, secondo cui la Duchessa e il Duca di Cambridge avrebbe deciso di non rilasciare alcuno scatto per proteggere il primogenito. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate Middleton Kate e William e il desiderio di proteggere George Tutto risale alla finale degli Europei di calcio 2020, ... Leggi su amica (Di lunedì 19 luglio 2021) Il prossimo 22 luglio il principecompie 8 anni. Come di consueto, si attende lachee il principe William diffonderanno per celebrare ildel figlio. Immagine che, quest’anno, però, rischia di non arrivare. Circolano voci, infatti, secondo cui la Duchessa e il Duca di Cambridge avrebbe deciso di non rilasciare alcuno scatto per proteggere il primogenito. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUe William e il desiderio di proteggereTutto risale alla finale degli Europei di calcio 2020, ...

Advertising

VanityFairIt : Le immagini di una volta raccontano un'epoca irripetibile - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Non posso festeggiare fino a quando qualcuno non mi dirà cosa ci faceva Luca Marchegiani accanto a Kate Middleton. #willi… - ildelfinogiulio : @ngiocoli @sammieajo Ammettere i propri limiti è saggio. Io non vado in giro a dire che Dukan è il più grande dieto… - infoitcultura : Lady Diana avrebbe adorato Kate Middleton e Meghan Markle per William e Harry parola di Sarah Ferguson - mircur8 : Lady Diana avrebbe adorato Kate Middleton e Meghan Markle per William e Harry parola di Sarah Ferguson… -