Karate, Olimpiadi Tokyo: i favoriti gara per gara. Gli azzurri puntano alle medaglie, ma gli avversari saranno agguerriti (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Karate fa il suo storico esordio ai Giochi Olimpici e lo fa, ovviamente, nello scenario migliore, ovvero laddove è nato. Le Olimpiadi di Tokyo, infatti, vedranno all’opera questa disciplina che regalerà grandi emozioni al Nippon Budokan della capitale nipponica. Uno scenario perfetto per esaltare questa arte marziale. La nostra nazionale parte con la chiara intenzione di puntare in alto sul tatami nipponico e, da giovedì 5 agosto, a sabato 7, presenterà ai nastri di partenza cinque atleti pronti a lottare per le medaglie. Ognuno di loro. I rivali, tuttavia, non mancheranno e saranno quanto mai ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilfa il suo storico esordio ai Giochi Olimpici e lo fa, ovviamente, nello scenario migliore, ovvero laddove è nato. Ledi, infatti, vedranno all’opera questa disciplina che regalerà grandi emozioni al Nippon Budokan della capitale nipponica. Uno scenario perfetto per esaltare questa arte marziale. La nostra nazionale parte con la chiara intenzione di puntare in alto sul tatami nipponico e, da giovedì 5 agosto, a sabato 7, presenterà ai nastri di partenza cinque atleti pronti a lottare per le. Ognuno di loro. I rivali, tuttavia, non mancheranno equanto mai ...

Advertising

CMezzanego : RT @RegLiguria: OLIMPIADI TOKYO 2020, SONO 14 GLI ATLETI LIGURI IN GARA -4?? alle Olimpiadi di @Tokyo2020, la 32esima edizione vedrà in ga… - RegLiguria : OLIMPIADI TOKYO 2020, SONO 14 GLI ATLETI LIGURI IN GARA -4?? alle Olimpiadi di @Tokyo2020, la 32esima edizione ved… - cineledger : aspettando l'inizio delle olimpiadi per vedere (finalmente) il karate ma soprattutto mattia busato e viviana bottaro ?? - citynowit : 'Quando il Maestro Bruno Nucera mi disse: ma invece di pomparti perché non vieni a provare il Karate...” - nigno11 : Olimpiadi, la stella del karate Busà: 'So cosa devo fare' - -