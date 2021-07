Kaio Jorge vuole il Milan: la strategia di Maldini per anticipare il suo arrivo (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue la linea verde del Milan, che ha da tempo messo gli occhi su Kaio Jorge, talento brasiliano inseguito anche dalla Juventus Kaio Jorge è uno dei talenti brasiliani più ammirati in Europa e anche in Italia, in particolare dal Milan e dalla Juventus. I rossoneri, stando a La Gazzetta dello Sport, avrebbero convinto l’attaccante del Santos e il suo agente Bertolucci. Il contratto del classe 2002 scade il 31 dicembre 2021, ma Maldini vorrebbe anticipare il suo arrivo per averlo a disposizione da inizio campionato. Il dirigente ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue la linea verde del, che ha da tempo messo gli occhi su, talento brasiliano inseguito anche dalla Juventusè uno dei talenti brasiliani più ammirati in Europa e anche in Italia, in particolare dale dalla Juventus. I rossoneri, stando a La Gazzetta dello Sport, avrebbero convinto l’attaccante del Santos e il suo agente Bertolucci. Il contratto del classe 2002 scade il 31 dicembre 2021, mavorrebbeil suoper averlo a disposizione da inizio campionato. Il dirigente ...

