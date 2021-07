Juventus, Padoin alla Continassa: per lui possibile ruolo nello staff di Allegri (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Padoin potrebbe ricoprire un ruolo all’interno dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Ieri l’ex centrocampista della Vecchia Signora si è presentato alla Continassa e, dopo alcune formalità, si è intrattenuto con l’attuale tecnico della Juventus e con l’ex compagno Dybala; in seguito ha anche seguito l’allenamento in compagnia di Nedved e Cherubini. Si vocifera quindi possa diventare presto un assistente di Allegri. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simonepotrebbe ricoprire unall’interno dellotecnico di Massimiliano. Ieri l’ex centrocampista della Vecchia Signora si è presentatoe, dopo alcune formalità, si è intrattenuto con l’attuale tecnico dellae con l’ex compagno Dybala; in seguito ha anche seguito l’allenamento in compagnia di Nedved e Cherubini. Si vocifera quindi possa diventare presto un assistente di. SportFace.

