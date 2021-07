Juventus, Cristiano Ronaldo ad un passo dall’addio! (Di lunedì 19 luglio 2021) Clamorosa voce di mercato proveniente dalla Spagna – precisamente da Sport – e riguardante la Juventus e Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, non avrebbe ancora deciso il proprio futuro ma nelle ultime ore sarebbe emersa una novità importantissima. Stando a quanto riferiscono i colleghi spagnoli, CR7 avrebbe deciso di lasciare la Juventus per sposare il progetto del PSG, in cerca di un altro colpo da novanta, dopo gli arrivi di Donnarumma, Hakimi, Ramos e Wijnaldum. Juventus, Cristiano Ronaldo VERSO L’ADDIO Ieri Cristiano ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Clamorosa voce di mercato proveniente dalla Spagna – precisamente da Sport – e riguardante la. Il fenomeno portoghese, infatti, non avrebbe ancora deciso il proprio futuro ma nelle ultime ore sarebbe emersa una novità importantissima. Stando a quanto riferiscono i colleghi spagnoli, CR7 avrebbe deciso di lasciare laper sposare il progetto del PSG, in cerca di un altro colpo da novanta, dopo gli arrivi di Donnarumma, Hakimi, Ramos e Wijnaldum.VERSO L’ADDIO Ieri...

Advertising

Ommar_Garbah : RT @MirrorFootball: PSG and Juventus 'considering' swap deal involving Mauro Icardi and Cristiano Ronaldo - MirrorFootball : PSG and Juventus 'considering' swap deal involving Mauro Icardi and Cristiano Ronaldo - misorecordsuk : Cristiano Ronaldo sui social: 'Ore di decisioni'. Ma sarà con la Juve il 26 #Juve #Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo vicino al PSG! - fjstex : RT @Gazzetta_it: Cristiano #Ronaldo sui social: 'Ore di decisioni'. Ma sarà con la #Juve il 26 -