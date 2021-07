Juve Stabia | Cutrupi lascia le vespe | annunciato il nuovo direttore sportivo

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Un addio e unarrivo. Cambiano i quadri dirigenziali della. Lesalutano Filippo Marra, costretto are per motivi personali le cariche digenerale edel club. Il sodalizio di Castellammare di, allora, ha deciso di affidarsi a Raffaele Rubino. L’ex attaccante del Novara avrà il compito di allestire la rosa da consegnare nelle mani del tecnico Novellino. Filippo Marra– “La ...

In totale ha collezionato ben 386 presenze tra i professionisti, mettendo a segno 35 gol, con le maglie di Crotone , Cosenza ,, Perugia , Benevento , Trapani , Novara , Cesena e Pescara .In totale ha collezionato ben 386 presenze tra i professionisti, mettendo a segno 35 gol, con le maglie di Crotone, Cosenza,, Perugia, Benevento, Trapani, Novara, Cesena e Pescara. ...Ribaltone in casa Juve Stabia. La società ha comunicato la separazione con Filippo Marra Cutrupi e l'arrivo di Raffaele Rubino. "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con Raffaele Rubino che ricoprir ...Cambio di direttore sportivo in casa Juve Stabia. Non sarà più Filippo Marra Cutrupi il DS delle Vespe, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il nuovo uomo ...