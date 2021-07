Jazz | la miracolosa cura dello spirito

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 19 luglio 2021) Da quando il pianeta è stato travolto dall’epidemia di coronavirus abbiamo tutti imparato a convivere con termini come, guarigione, malattia, salute. Termini che ricorrono nelle letture, nelle conversazioni e nei pensieri quotidianamente e ossessivamente. Questa nuova condizione ci costringe ad interrogarci sui nostri stili di vita e i nostri modelli di sviluppo. Se ancora per qualcuno non era evidente con l’emergenza climatica e la devastazione ecologica che avremmo dovuto modificarli per salvare noi e le future generazioni adesso la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.