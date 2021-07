Italia campione d’Europa, Vialli al Santuario della Speranza: “Tempo di gratitudine” (Di lunedì 19 luglio 2021) Attraverso un post su Instagram, Gianluca Vialli ha pubblicato una foto in cui è immortalato presso il Santuario della Beata Vergine della Speranza. Il vice di Mancini ha scelto di festeggiare così il successo azzurro agli Europei 2020. L’uomo si è quindi recato in pellegrinaggio a Grumello, in provincia di Cremona, dopo essere inizialmente rimasto a casa sua a Londra. “E’ il Tempo della gratitudine“, recita la descrizione della foto. Di seguito il post: Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Attraverso un post su Instagram, Gianlucaha pubblicato una foto in cui è immortalato presso ilBeata Vergine. Il vice di Mancini ha scelto di festeggiare così il successo azzurro agli Europei 2020. L’uomo si è quindi recato in pellegrinaggio a Grumello, in provincia di Cremona, dopo essere inizialmente rimasto a casa sua a Londra. “E’ il“, recita la descrizionefoto. Di seguito il post: Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione Vaccini Serie A: solo quattro squadre in linea col programma FIGC Preoccupazione per i calciatori di Serie A e per la situazione vaccini: solo quattro squadre hanno aderito al programma della FIGC L'Italia campione d'Europa si è vaccinata prima dell'inizio di Euro 2020 e non ci sono state complicazioni per gli Azzurri che hanno trionfato a Wembley. Resta però un po' di preoccupazione per le ...

Preoccupazione per i calciatori di Serie A e per la situazione vaccini: solo quattro squadre hanno aderito al programma della FIGC L'Italia campione d'Europa si è vaccinata prima dell'inizio di Euro 2020 e non ci sono state complicazioni per gli Azzurri che hanno trionfato a Wembley. Resta però un po' di preoccupazione per le squadre di Serie A.

F.1: Gp Gran Bretagna. Insulti razzisti a Hamilton dopo vittoria. Gli insulti al sette volte campione del mondo seguono quelli ricevuti dai calciatori inglesi Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka dopo i rigori sbagliati nella finale di Euro2020 dell'11 luglio contro l'Italia.