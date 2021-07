Ita-Alitalia, 700 milioni per i voli e il marchio ma anche Ryanair vuole il brand AZ (Di lunedì 19 luglio 2021) Tutto pronto per l?aumento di capitale di Ita da 700 milioni. Nelle prossime ore il cda presieduto da Alfredo Altavilla darà il via libera alla maxi-operazione finalizzata ad acquistare... Leggi su ilmattino (Di lunedì 19 luglio 2021) Tutto pronto per l?aumento di capitale di Ita da 700. Nelle prossime ore il cda presieduto da Alfredo Altavilla darà il via libera alla maxi-operazione finalizzata ad acquistare...

Advertising

StefanoFassina : Per trasporto aereo, dopo resa a Bruxelles su #Alitalia , diventiamo completamente colonia low cost-low wage.… - DividendProfit : Alitalia, ITA prevede pareggio operativo entro terzo trimestre 2023 - infoiteconomia : Ita-Alitalia, 700 milioni per i voli e il marchio ma anche Ryanair vuole il brand AZ - StefaniaDerveni : RT @maxdantoni: Leggendo che la nuova compagnia Ita ripartirà a ottobre con 52 aerei, ho fatto una piccola ricerca sulle compagnie aeree eu… - AldoGebbia : RT @AldoGebbia: …come logo mi pare proprio bruttino…??????? (e non ‘eredita’ il millemiglia e il freccia alata ??) …auguri?? e vicinanza al per… -