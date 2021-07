Iraq | Isis rivendica attentato suicida a Baghdad

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’hato l’compiuto in un mercato popolare a Sadr City, quartiere a maggioranza sciita di. Lo riferisce Site, parlando di 65 vittime. I jihadisti dello Stato Islamico hanno identificato l’recome “Abu Hamza Ali”, il che significa che l’re era un “iracheno” secondo la dichiarazione del gruppo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nel corso degli ultimi 15 anni la zona è stata presa di mira da attentatori dell'ISIS. Milano, 20 lug. (LaPresse) - L'Isis ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida di oggi in un affollato mercato a Sadr City, nella capitale. L'Isis ha rivendicato l'attentato avvenuto lunedì in un affollato mercato a Baghdad nel quale sono rimaste uccise, secondo l'ultimo bilancio, una trentina di persone.