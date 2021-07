Iraq: esplosione in mercato Baghdad, almeno 18 vittime (Di lunedì 19 luglio 2021) Una forte esplosione in un mercato di Baghdad ha causato almeno 18 vittime. Lo riferiscono fonti mediche citate dalla tv irachena al Iraqiya. La deflagrazione è avvenuta nella Città di Sadr, quartiere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Una fortein undiha causato18. Lo riferiscono fonti mediche citate dalla tv irachena aliya. La deflagrazione è avvenuta nella Città di Sadr, quartiere ...

