Inter, per il dopo Hakimi Marotta lavora sui nuovi possibili arrivi: oltre Bellerín c’è anche Kurzawa (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Inter è in procinto di mettersi seriamente al lavoro con l’intento di rafforzare il suo organico in vista della prossima stagione. Infatti, se Marotta ha piazzato Hakimi al Psg e molto probabilmente un altro big nelle prossime settimane, importanti sono anche i nuovi innesti. Simone Inzaghi, arrivato al posto di Antonio Conte, sa perfettamente di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) L’è in procinto di mettersi seriamente al lavoro con l’intento di rafforzare il suo organico in vista della prossima stagione. Infatti, seha piazzatoal Psg e molto probabilmente un altro big nelle prossime settimane, importanti sonoinnesti. Simone Inzaghi, arrivato al posto di Antonio Conte, sa perfettamente di L'articolo

Advertising

Inter : ? | HOME JERSEY Pronti per il secondo tempo ????? #TheNewSkinOfMilano #Nike @Nike - Inter : ? | GOOOL Grandissimo gol di Satriano, per il pareggio dell'Inter #LuganoInter 2?? - 2?? #Inter #ForzaInter… - Inter : ? | PRE SEASON Continuano gli allenamenti in vista della stagione 21/22 ??? Per la gallery completa ??… - walter0309 : @ilgiornale Non dite scemenze che non vanno a spendere milioni per portarsi in casa un’ultratrentenne a meno che ch… - nogreskonoparty : @VivInterNews @ChrisEriksen8 @Inter se opti per lo scudetto di cartone risparmi 3 euro..... -