Inter, paura Covid: si studiano clausole per evitare tournée USA (Di lunedì 19 luglio 2021) La partenza dell'Inter il 22 luglio per volare negli USA, dove si terrà la Florida Cup, non è ancora sicura. Come riporta Tuttosport, infatti, il club nerazzurro è spaventato dall'impennata dei casi di Covid, dovuta soprattutto alla variante Delta: un possibile contagio, infatti, costerebbe tantissimo in termini di preparazione alla nuova stagione. Per questo motivo, i legali del club sono al lavoro per ricercare delle clausole che permettano di evitare questo impegno oltreoceano, dove l'Inter dovrebbe affrontare l'Arsenal, il 25 luglio, e o l'Everton dell'ex Benitez o i Millonarios. SportFace.

