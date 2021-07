Inter | Marotta tenta lo sgarbo alla Juventus

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’starebbendo unoagli acerrimi rivali della, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport., infatti, non starebbe solo lavorando al sostituto di Hakimi ma anche in altri ruoli per dare a Simone Inzaghi una rosa competitiva. L’ultimo nome sul taccuino del dirigente nerazzurro è quello di Manuel Locatelli, primo obiettivo per il centrocampo bianconero.avrebbe, infatti, contattato Carnevali per capire la situazione ere il colpo., LO...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

... 'Ora anchedeve tornare - ha asserito - . Non farmi arrabbiare, torna a casa, che all'non ci sono più soldi. All'vinci e poi Conte va via , non è la Juve che vinci ogni anno: la ...da tempo si è informato su Locatelli, principale obiettivo della Juve.frenata dalla difficile situazione economica di Suning Beppetentato dallo sgarbo alla Juventus per Manuel Locatelli. Il Corriere dello Sport riporta un clamoroso retroscena sulla ..."Dimarco è il presente e il futuro dell'Inter". Le parole di Beppe Marotta sull'ex Verona, rilasciate nel pre-partita di Lugano-Inter, sono categoriche: Dimarco è nerazzurro e resterà nerazzurro. Inza ...Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di un calciatore che viaggia spedito in direzione Juve. Marotta pazzo di lui ...