Inter-Genoa e Verona-Sassuolo apriranno la serie A 2021-22

(Di lunedì 19 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – La Lega diA ha annunciato anticipi e posticipi delle prime due giornate del campionato-22: a dare il via alla nuova stagione, alle 18.30 di sabato 21 agosto, due gare,. Di seguito il programma completo:A – 1^ GIORNATA(21/08, ore 18.30)(21/08, ore 18.30)Empoli – Lazio (21/08, ore 20.45)Torino – Atalanta (21/08, ore 20.45)Bologna – Salernitana ...

Quando, ad inaugurare la stagione 2021 - 22, saranno Verona - Sassuolo e. Il fischio d'inizio, per entrambe, è previsto alle 18:30. Sia il match del 'Bentegodi' che quello di San Siro ...La Lega ha reso noti oggi anticipi e posticipi delle prime due giornate: PRIMA GIORNATA Sabato 21 agosto, ore 18.30:(Dazn); Verona - Sassuolo (Dazn).MILANO (ITALPRESS) – La Lega di Serie A ha annunciato anticipi e posticipi delle prime due giornate del campionato 2021-22: a dare il via alla nuova stagione, alle 18.30 di sabato 21 agosto, due gare, ...Sabato 21 agosto partirà ufficialmente la nuova stagione di Serie A; subito in campo Inter e Lazio, domenica 22 sarà il turno di Napoli, Roma e Juventus, mentre il Milan sarà impegnato nel Monday Nigh ...