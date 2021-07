Inter, difficile saltare la tournée in Florida: si partirà nonostante il picco di casi di Covid (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Inter non riuscirà a evitare la tournée in Florida. Come riferito nelle scorse ore, i nerazzurri preoccupati dall’impennata di casi di Covid nel territorio degli Usa, avevano provato a chiedere un recesso dai contratti firmati, ma la risposta, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è stata negativa e per questo si dovrà partire per giocare contro Arsenal e poi una tra Everton e Millonarios in questo mini torneo estivo. A ogni modo, il viaggio sarà a ranghi ridotti e blindato per evitare il contagio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) L’non riuscirà a evitare lain. Come riferito nelle scorse ore, i nerazzurri preoccupati dall’impennata didinel territorio degli Usa, avevano provato a chiedere un recesso dai contratti firmati, ma la risposta, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è stata negativa e per questo si dovrà partire per giocare contro Arsenal e poi una tra Everton e Millonarios in questo mini torneo estivo. A ogni modo, il viaggio sarà a ranghi ridotti e blindato per evitare il contagio. SportFace.

Advertising

MarcoSimoni4 : @Alessan76040555 @MarcoCH0 Eh ma l’agente di Lazaro ha dichiarato che vuole rimanere all’Inter,se non parte lui dif… - decempionz : @pietromichi @Se77bastian @DAZN_IT Si, ma si poteva anche mettere l'Inter in primo piano eh! E con photoshop toglie… - salvione : D'Avila: 'Napoli-Scudetto? Molto difficile dopo l'Inter l'anno scorso' - sportli26181512 : D'Avila: 'Napoli-Scudetto? Molto difficile dopo l'Inter l'anno scorso': L'agente di Osimhen: 'Victor sta molto bene… - kisskissnapoli : Ag. Osimhen (D'Avila): 'In questa fase di preparazione Victor ha notato che ci sono tanti ragazzi giovani ma di tal… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter difficile La mia potenziale classifica 2021 - 22 prima del mercato ... mentre la prossima stagione, con questi nuoi arrivi su altre panchine, la vedo davvero difficile, ... Inter Come si può mettere l'Inter al secondo posto dopo un campionato passato da grandissima ...

Eventi estivi e pericolo contagi: "Prudenza, ma all'aperto meno rischi" ... "Il virus sta girando ma all'aperto più difficile il contagio. Serve rigore su eventi e attività ... Restando in Lombardia, per esempio, dopo i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter non c'è stato quell'...

D'Avila: "Napoli-Scudetto? Molto difficile dopo l'Inter l'anno scorso" Corriere dello Sport Papin: "Ronaldo? Fenomeno senza età, non ha mai problemi di motivazioni" Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A: "L'Inter ...

Inter, Satriano è la buona notizia del ritiro: due gol in amichevole Nato il 20 febbraio 2001 a Montevideo in Uruguay, Martín Adrián Satriano Costa è stato acquistato dall' Inter nel gennaio del 2020, quando la società nerazzurra versò nelle casse del Club Nacional ben ...

... mentre la prossima stagione, con questi nuoi arrivi su altre panchine, la vedo davvero, ...Come si può mettere l'al secondo posto dopo un campionato passato da grandissima ...... "Il virus sta girando ma all'aperto piùil contagio. Serve rigore su eventi e attività ... Restando in Lombardia, per esempio, dopo i festeggiamenti dei tifosi dell'non c'è stato quell'...Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A: "L'Inter ...Nato il 20 febbraio 2001 a Montevideo in Uruguay, Martín Adrián Satriano Costa è stato acquistato dall' Inter nel gennaio del 2020, quando la società nerazzurra versò nelle casse del Club Nacional ben ...