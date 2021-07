Inizio scuola 2021, l’allarme della Flc Cgil: “Così è a rischio, agire immediatamente” (Di lunedì 19 luglio 2021) Comunicato stampa Flc Cgil - Tra il 18 e il 19 luglio l’indice Rt è passato da 1,3 a 1,8 e, intanto, la fascia d’età più colpita dalla variante Delta (sessanta volte più trasmissibile della precedente) è quella che va tra i 10 - 19 e tra i 20 - 29 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) Comunicato stampa Flc- Tra il 18 e il 19 luglio l’indice Rt è passato da 1,3 a 1,8 e, intanto, la fascia d’età più colpita dalla variante Delta (sessanta volte più trasmissibileprecedente) è quella che va tra i 10 - 19 e tra i 20 - 29 anni. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Inizio scuola 2021 vaccinare tutti i docenti e almeno il 60% degli adolescenti. Così il ritorno in presenza al 100%… - orizzontescuola : Inizio scuola 2021, vaccinare tutti i docenti e almeno il 60% degli adolescenti. Così il ritorno in presenza al 100… - grazia_sgueglia : In UK ci si testa 2 volte a settimana se si lavora a contatto con il pubblico o si va a scuola. L'obbligo della mas… - cavalierebianc5 : RT @laviniaricci83: @matteosalvinimi @Rinaldi_euro Giusto!?????? da docente confermo: io e gli altri colleghi completeremo la II dose prima de… - _fyoxx : Ho questa cosa che penso succeda solo a me: quando inizio una nuova scuola (ex medie, liceo) il primo anno prendo s… -