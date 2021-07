Inghilterra, oggi il "liberi tutti". Gli scienziati: "Rischiamo i 200mila casi al giorno" (Di lunedì 19 luglio 2021) Nonostante la "marcia indietro" di Boris Johnson , costretto a isolarsi e a sottoporsi alla quarantena per un contatto con un positivo, dopo aver inizialmente annunciato l'intenzione di "partecipare" ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 luglio 2021) Nonostante la "marcia indietro" di Boris Johnson , costretto a isolarsi e a sottoporsi alla quarantena per un contatto con un positivo, dopo aver inizialmente annunciato l'intenzione di "partecipare" ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - ilpost : Da oggi l’Inghilterra riapre tutto - chezbabs : Oggi è il Freedom Day nel Regno Unito: tutto aperto, senza obbligo di mascherina. Discoteche strapiene - GiovyDean : Da oggi revocate tutte le restrizioni in Inghilterra. Dilettanti: noi lo abbiamo fatto un anno e mezzo fa, per i cl… -