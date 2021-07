In Svizzera una torta per chi si vaccina la prima volta (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI – Una 'dose' di torta nella capitale Berna per festeggiare il successo della campagna vaccinale e per ingolosire gli indecisi a presentarsi all'appuntamento con l'immunizzazione. A offrire il dolce è l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica svizzero che ‘esulta' in un tweet perché “la campagna di vaccinazione avanza bene. Due adulti su tre dai 16 anni in su hanno ricevuto almeno una dose di vaccino”. E per celebrare i buoni risultati nel contrasto al Covid ha invitato tutti, attraverso i social e comprando le pagine dei quotidiani per pubblicizzare l'iniziativa, a gustare il dolce in piazza Federale. Con un avvertimento sulle ghiotte ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI – Una 'dose' dinella capitale Berna per festeggiare il successo della campagnale e per ingolosire gli indecisi a presentarsi all'appuntamento con l'immunizzazione. A offrire il dolce è l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica svizzero che ‘esulta' in un tweet perché “la campagna dizione avanza bene. Due adulti su tre dai 16 anni in su hanno ricevuto almeno una dose di vaccino”. E per celebrare i buoni risultati nel contrasto al Covid ha invitato tutti, attraverso i social e comprando le pagine dei quotidiani per pubblicizzare l'iniziativa, a gustare il dolce in piazza Federale. Con un avvertimento sulle ghiotte ...

Advertising

ilriformista : L’indagine su @matteorenzi ha una puntualità svizzera: all’indomani dell’ipotesi di appoggio ai referendum sulla gi… - sulsitodisimone : In Svizzera una torta per chi si vaccina la prima volta - emilianobos : Dall'#America un esempio anche per #Italia e #Svizzera? Una legge appena approvata in #Maine obbliga grandi aziend… - Agenzia_Italia : In Svizzera una torta per chi si vaccina la prima volta - CdT_Online : Il 48.enne aveva colpito l’animale con una freccia di 60 centimetri tirata da un arco a Zizers (GR) -