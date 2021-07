In Italia 2.072 nuovi contagi e 7 decessi, aumentano i ricoveri (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.072 i nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte di 89.089 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell'2,3%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 7 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 3 registrati ieri. Il totale dei decessi da inizio emergenza sale così a 127.874. I guariti sono 651 e gli attuali positivi scendono a 47.525 (1.412 in più rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.188, 52 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 162 ricoverati (+6). In isolamento domiciliare sono 46.175 persone. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.072 icasi di Coronavirus ina fronte di 89.089 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell'2,3%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 7 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 3 registrati ieri. Il totale deida inizio emergenza sale così a 127.874. I guariti sono 651 e gli attuali positivi scendono a 47.525 (1.412 in più rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.188, 52 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 162 ricoverati (+6). In isolamento domiciliare sono 46.175 persone. La ...

