In Inghilterra saltano le restrizioni anti-Covid: a mezzanotte è scattato il Freedom Day. I locali tornano pieni senza mascherina né distanza (Di lunedì 19 luglio 2021) In Inghilterra è il Freedom Day, il primo giorno dall’inizio della pandemia in cui quasi la totalità delle restrizioni sono state revocate. A partire dalla mezzanotte del 19 luglio auditorium, stadi, discoteche e pub hanno riaperto a pieno regime: senza quindi ingressi contingentati e soprattutto senza la necessità di mantenere mascherine né distanziamento sociale. In poco tempo i locali si sono subito riempiti, come mostrano le immagini, con tanto di conto alla rovescia per l’ora X, mentre si era in coda. I contagi però, nel Paese guidato da Boris Johnson, continuano ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Inè ilDay, il primo giorno dall’inizio della pandemia in cui quasi la totalità dellesono state revocate. A partire dalladel 19 luglio auditorium, stadi, discoteche e pub hanno riaperto a pieno regime:quindi ingressi contingentati e soprattuttola necessità di mantenere mascherine né distanziamento sociale. In poco tempo isi sono subito riempiti, come mostrano le immagini, con tanto di conto alla rovescia per l’ora X, mentre si era in coda. I contagi però, nel Paese guidato da Boris Johnson, continuano ad ...

