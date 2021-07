In Germania le alluvioni sono state il peggior disastro naturale dell’ultimo secolo (Di lunedì 19 luglio 2021) Più di 180 persone hanno perso la vita e oltre 600 sono rimaste ferite a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la parte occidentale della Germania e il Belgio negli ultimi giorni. Le autorità tedesche hanno descritto l’evento climatico estremo come il peggior disastro naturale del secolo, per la Germania, e le rilevazioni dei climatologi hanno registrato livelli di precipitazioni drammaticamente superiori alla media. Dopo l’ondata di calore anomalo che ha colpito Canada, Stati Uniti e raggiunto i paesi del nord Europa, facendo registrare alcune delle ... Leggi su wired (Di lunedì 19 luglio 2021) Più di 180 persone hanno perso la vita e oltre 600rimaste ferite a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la parte occidentale dellae il Belgio negli ultimi giorni. Le autorità tedesche hanno descritto l’evento climatico estremo come ildel, per la, e le rilevazioni dei climatologi hanno registrato livelli di precipitazioni drammaticamente superiori alla media. Dopo l’ondata di calore anomalo che ha colpito Canada, Stati Uniti e raggiunto i paesi del nord Europa, facendo registrare alcune delle ...

