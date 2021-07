In concorso a Venezia il film con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà presentato in anteprima mondiale in concorso a Venezia78 Spencer, il nuovo attesissimo film di Pablo Larrain con Kristen Stewart. Kristen StewartL’indiscrezione è stata anticipata dalla rivista Variety, che ha anche assicurato la presenza in Laguna dell’attrice protagonista, che che vestirà i panni della principessa del Galles. Accanto a lei, nei panni del principe Carlo ci sarà l’attore inglese Jack Farthing; nel cast anche Sally Hawkins, Amy Manson, Sean Harris e Timothy Spall. Nei giorni in cui tiene banco il ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà presentato in anteprima mondiale in78 Spencer, il nuovo attesissimodi Pablo Larrain conL’indiscrezione è stata anticipata dalla rivista Variety, che ha anche assicurato la presenza in Laguna dell’attrice protagonista, che che vestirà idella principessa del Galles. Accanto a lei, neidel principe Carlo ci sarà l’attore inglese Jack Farthing; nel cast anche Sally Hawkins, Amy Manson, Sean Harris e Timothy Spall. Nei giorni in cui tiene banco il ...

