Improvvisa rottura di un tronco idrico | disagi a Santo Spirito | interviene AqP | dislocate autobotti

Advertising

BariLive : Improvvisa rottura di un tronco idrico, disagi a Santo Spirito - infoitcultura : Uomini e Donne, improvvisa rottura: il gesto mette fine alla coppia -

Ultime Notizie dalla rete : Improvvisa rottura

Disagi per i cittadini, questa mattina, nel quartiere Santo Spirito di Bari a causa delladi un tronco idrico al servizio del quartiere. I tecnici di AqP sono intervenuti per eseguire un intervento di riparazione lungo tutta la giornata. Per consentire i lavori, è stato ......della richiesta di incontro e i motivi che potrebbero indurre la compagine socialista alla. ... Le varianti potrebbero determinare un'accelerata sulla data del voto che, comunque, non ...Disagi in zona Santo Spirito, dovuti alla rottura improvvisa di un tronco idrico. A renderlo noto è l’Acquedotto Pugliese con un comunicato. “L’intervento di riparazione proseguirà per tutta la giorna ...Si rompe tubatura dell’acqua a Santo Spirito, Aqp: “Possibili disagi fino a sera”. Autobotte in piazza dei Mille - Guarda le repliche di Telebari e leggi le ultime notizie della città di Bari su www.t ...