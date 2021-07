Immissioni in ruolo, Pizzo (Uil Scuola): “Non più di 40-50 mila. Reclutamento a regime? Contratti di supplenza triennali e poi stabilizzazione” [VIDEO] (Di lunedì 19 luglio 2021) "Secondo me le Immissioni in ruolo non si aggireranno fra i 40-50 mila. Ma il problema è politico. il decreto sostegni bis è iniziato male ma sta finendo anche peggio". Lo ha detto Paolo Pizzo, segretario nazionale della Uil Scuola nel corso del dibattito su Orizzonte Scuola tv andato in diretta nel pomeriggio del 19 luglio. L'articolo Immissioni in ruolo, Pizzo (Uil Scuola): “Non più di 40-50 mila. Reclutamento a regime? Contratti di ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "Secondo me leinnon si aggireranno fra i 40-50. Ma il problema è politico. il decreto sostegni bis è iniziato male ma sta finendo anche peggio". Lo ha detto Paolo, segretario nazionale della Uilnel corso del dibattito su Orizzontetv andato in diretta nel pomeriggio del 19 luglio. L'articoloin(Uil): “Non più di 40-50di ...

