Immissioni in ruolo, è guerra di cifre. Per il governo oltre 75mila stabilizzazioni certe, per i sindacati massimo 50mila (Di lunedì 19 luglio 2021) 112.473 sono le Immissioni in ruolo autorizzate dal Ministero dell'Economia per l'anno scolastico 2021-22. Un risultato che copre praticamente tutti i posti liberi e disponibili a settembre. Un dato straordinario, ma, in realtà, difficilmente potrà essere rispettato. L'articolo .

