"Il virus cambia per colpirci meglio". La scoperta del genetista a Napoli: Covid, non solo la Delta (Di lunedì 19 luglio 2021) "Il virus capisce quali sono i nostri punti deboli e si modifica per colpirci meglio": Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina con sede a Pozzuoli in provincia di Napoli, ha spiegato quali sono i rischi delle varianti del Covid. Il genetista medico, che si occupa del sequenziamento dei tamponi positivi in Campania, ha dichiarato che è importante vaccinarsi proprio per frenare la diffusione del virus e impedire che muti ancora: "I cambiamenti che favoriscono il virus vengono selezionati dall'ospite, dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) "Ilcapisce quali sono i nostri punti deboli e si modifica per": Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina con sede a Pozzuoli in provincia di, ha spiegato quali sono i rischi delle varianti del. Ilmedico, che si occupa del sequenziamento dei tamponi positivi in Campania, ha dichiarato che è importante vaccinarsi proprio per frenare la diffusione dele impedire che muti ancora: "Imenti che favoriscono ilvengono selezionati dall'ospite, dal ...

