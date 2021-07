«Il Tour di Pogacar ricorda quello del 99 di Armstrong Ecco come doparsi senza essere scoperti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 luglio 2021) #Pogastrong. È l’hashtag che Antoine Vayer cacciatore di doping nel ciclismo utilizza per l’impresa dialde France. Il ciclista sloveno ha più che dominato la Grande Boucle, l’ha resa priva di qualsiasi interesse per quel che concerne la classifica generale. Vayer è un ex allenatore della Festina squadra simbolo degli scandali ciclistici. Da un bel po’ Vayer ha dedicato la propria vita alla lotta al doping. È stato editorialista di testateLiberation e Le Monde. Ma non gli bastava. Ha creato un sito che è una bibbia per i cultori della materia, una Treccani del doping ciclistico. Si chiama cyclisme-dopage.com e contiene ...