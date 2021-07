Il senso greco della giustizia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 luglio 2021) Potete ignorare gli studi classici; considerare i miti vecchiume spedito in soffitta dagli algoritmi; reputare dèi ed eroiGrecia una ridondanza, scaduti come cravatte e cappelli che non si portano più. Fatelo pure e non capirete, nelle ragioni profonde, la riformapenale malgrado lo spazio che occupa sui media. Né capirete la cruciale differenza, oltre le tattiche politiche, tra due modi di concepire la legge benché il suo seme, dice Platone nel Protagora, sia piantato dagli dèi nell’anima di tutti. Marta Cartabia, prima che diventasse Guardasigilli, scriveva che nella tragedia greca “molti sono i motivi di ...