Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 24 luglio: Pepa sorpresa da Tristan (Di lunedì 19 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Il Segreto”, puntate dal 19 al 24 luglio 2021. Che cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 dalle 12.30? Pepa rivede Martin, che all’inizio sembra non riconoscerla, ma alla fine si ricorda di lei. La Balmes vuole annullare le nozze con Alberto, ma non è così facile. E non sa se fidarsi davvero di Tristan. Pepa si riavvicina a Martin. In un primo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 luglio 2021)settimanali “Il”, puntate dal 19 al 242021. Che cosa vedremo nelle repliche della soap spagnola su Rete 4 dalle 12.30?rivede Martin, che all’inizio sembra non riconoscerla, ma alla fine si ricorda di lei. La Balmes vuole annullare le nozze con Alberto, ma non è così facile. E non sa se fidarsi davvero disi riavvicina a Martin. In un primo Articolo completo: dal blog SoloDonna

