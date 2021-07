Il ritorno di Elsa Fornero: sarà nella task force di Draghi sulla politica economica (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ex Ministra del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero, torna a piazza Colonna in veste di membro della task force di Draghi sulla politica economica. L’istituto si chiama “Consiglio d’indirizzo per la politica economica” ed è stato creato dieci giorni fa dal sottosegretario con delega alla Programmazione, Bruno Tabacci. Compito del comitato, a titolo gratuito, sarà quello di “orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività del Dipe, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ex Ministra del Lavoro del governo Monti,, torna a piazza Colonna in veste di membro delladi. L’istituto si chiama “Consiglio d’indirizzo per la” ed è stato creato dieci giorni fa dal sottosegretario con delega alla Programmazione, Bruno Tabacci. Compito del comitato, a titolo gratuito,quello di “orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività del Dipe, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della ...

Advertising

AntonioCE : RT @tranellio: IL RITORNO DELLA FORNERO. PROPRIO LEI. Ulteriore schiaffo agli italiani. Tra i consulenti del Consiglio di indirizzo per l… - GiorgioAntonel1 : RT @tranellio: IL RITORNO DELLA FORNERO. PROPRIO LEI. Ulteriore schiaffo agli italiani. Tra i consulenti del Consiglio di indirizzo per l… - francotaratufo2 : RT @tranellio: IL RITORNO DELLA FORNERO. PROPRIO LEI. Ulteriore schiaffo agli italiani. Tra i consulenti del Consiglio di indirizzo per l… - fgavazzoni : Non nel ruolo da ma auspicato, ma Elsa Fornero è comunque un graditissimo ritorno. Una tra le poche persone che ha… - Ariel48536344 : RT @tranellio: IL RITORNO DELLA FORNERO. PROPRIO LEI. Ulteriore schiaffo agli italiani. Tra i consulenti del Consiglio di indirizzo per l… -