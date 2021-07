Il rimpianto delle bayadere (Di lunedì 19 luglio 2021) A Vicenza, per “Danza in rete”, un capolavoro del balletto ottocentesco riletto da Michele di Stefano Leggi su lastampa (Di lunedì 19 luglio 2021) A Vicenza, per “Danza in rete”, un capolavoro del balletto ottocentesco riletto da Michele di Stefano

Advertising

sognoreal2 : RT @Nesty62466432: La Vita è un viaggio con una o più stazioni. Sta a noi sapersi confrontare con il Destino per la scelta delle possibili… - _CarlottaMiller : RT @LaStampa: Il rimpianto delle bayadere - LaStampa : Il rimpianto delle bayadere - Andreas50225180 : RT @Nesty62466432: La Vita è un viaggio con una o più stazioni. Sta a noi sapersi confrontare con il Destino per la scelta delle possibili… - PaolaPaolin : RT @Nesty62466432: La Vita è un viaggio con una o più stazioni. Sta a noi sapersi confrontare con il Destino per la scelta delle possibili… -