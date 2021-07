Il PSG pesca ancora in Serie A: “Verratti e Donnarumma gli artefici” (Di lunedì 19 luglio 2021) L’allarme lanciato da Improta: “Se Insigne non rinnova a breve può finire a zero al PSG, grazie a Verratti e Donnarumma” Parole destinate sicuramente a fare rumore quelle di Gianni Improta, già calciatore del Napoli, oggi opinionista e dirigente sportivo. Su ‘Canale 21’ l’ex centrocampista è stato infatti interpellato circa il futuro del capitano Lorenzo Insigne, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) L’allarme lanciato da Improta: “Se Insigne non rinnova a breve può finire a zero al PSG, grazie a” Parole destinate sicuramente a fare rumore quelle di Gianni Improta, già calciatore del Napoli, oggi opinionista e dirigente sportivo. Su ‘Canale 21’ l’ex centrocampista è stato infatti interpellato circa il futuro del capitano Lorenzo Insigne, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

