Il problema della politica italiana con Fedez? L'invidia (Di lunedì 19 luglio 2021) Fedez è sostenitore del DDL Zan La politica italiana, nell'anno del Governo delle larghissime intese, ha finalmente trovato un nemico comune. Che sia l'unico partito di opposizione, ovvero Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni? Assolutamente no, bensì si tratta del rapper-influencer Fedez, al secolo Federico Lucia. Il marito di Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale più famosa al mondo, ha avuto l'ardire di esprimere le sue opinioni, riuscendo nell'incredibile impresa di unire tutte le forze politiche, da sinistra a destra, nell'odio comune nei suoi confronti. Gli artisti, cantautori e non solo, da sempre partecipano al ...

