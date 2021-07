Il Principe Harry annuncia di star lavorando su un’autobiografia

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’autobiografia delStando quanto rivelato dal sito People, ilsta. La casa editrice Penguin Random House ha rivelato che la data di pubblicazione saràta prossimamente, ma per il momento è prevista per la seconda metà del 2022. Abbiamo ancora tempo per leggere ciò che scriverà il Duca L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Itsmik6 : Il principe Harry sta lavorando a un documentario per raccontare la sua storia. HAI ROTTO IL CAZZO. - Stronza : Sta a vedere che è Harry il vero principe azzurro… chi lo avrebbe mai detto ?? - eleitaliana : RT @classicalball85: Già pronta a comprare il libro del Principe Harry l'anno prossimo ?? - Lorenzo_L14 : Quella voglia impellente di tirare un pizzone così forte al Principe Harry da sbatterlo fuori dalla linea di successione. - classicalball85 : Già pronta a comprare il libro del Principe Harry l'anno prossimo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Harry

...sarà concesso il ducato di Edimburgo quando l'attuale titolo ora detenuto dalFilippo tornerà alla Corona', si leggeva in una nota. "Non la voglio vedere". Kate Middleton "cacciata" da...Lo hanno riferito fonti nella Casa Reale, come riporta il Daily Mail; e secondo il tabloid, ilha "chiarito le sue intenzioni" durante la sua ultima visita a Londra per l'inaugurazione ...Stando quanto rivelato dal sito People, il Principe Harry sta lavorando a un’autobiografia. La casa editrice Penguin Random House ha rivelato che la data di pubblicazione sarà annunciata prossimamente ...(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - Il Principe Harry è a lavoro ad una sua autobiografia da circa un anno. Lo rivela il New York Post. Il libro, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno prossimo, sarà ...