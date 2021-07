Il pentito Mutolo | “Nell’ultimo interrogatorio Borsellino era molto preoccupato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Vidi per l’ultima volta Paolonella notte del 17 luglio, due giorni prima di essere ucciso nella strage di via D’Amelio. Era. Me lo ricordo perfettamente. Ed era anche in pensiero per la figlia Fiammetta, in vacanza in Indonesia, che non sentiva da diverse ore. Quello fu l’ultimo”. A ricordare il giudice Paolo, a 29 anni dalla sua uccisione, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, è ilGaspare, ex trafficante di droga e braccio destro di Totò Riina. Una vita movimentata, quella di ...