Il paradosso di una sinistra che si spellava le mani per Monti e ora fa la schizzinosa con Draghi (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono molte le interpretazioni che si potrebbero dare della clamorosa presa di posizione con cui Enrico Letta ha schierato il Partito democratico al fianco del Movimento 5 stelle nel chiedere una (ulteriore) revisione della riforma della Giustizia. Per brevità, e per amor di pace, ometterò quelle in cui un giudice prevenuto potrebbe ravvisare i reati di diffamazione, ingiuria e forse anche qualcosa di peggio. Con un supremo sforzo di equanimità, fingerò di prendere in considerazione l'improbabile ipotesi che la mossa di Letta sia compiuta, se non proprio d'intesa con il governo, con l'intenzione di facilitare un rapido ridimensionamento della frattura, fare un po' di ammuina e in qualche ... Leggi su linkiesta

