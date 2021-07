Il paradosso di una sinistra che si spellava le mani per Monti e ora fa la schizzinosa con Draghi (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono molte le interpretazioni che si potrebbero dare della clamorosa presa di posizione con cui Enrico Letta ha schierato il Partito democratico al fianco del Movimento 5 stelle nel chiedere una (ulteriore) revisione della riforma della Giustizia. Per brevità, e per amor di pace, ometterò quelle in cui un giudice prevenuto potrebbe ravvisare i reati di diffamazione, ingiuria e forse anche qualcosa di peggio. Con un supremo sforzo di equanimità, fingerò di prendere in considerazione l’improbabile ipotesi che la mossa di Letta sia compiuta, se non proprio d’intesa con il governo, con l’intenzione di facilitare un rapido ridimensionamento della frattura, fare un po’ di ammuina e in qualche ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono molte le interpretazioni che si potrebbero dare della clamorosa presa di posizione con cui Enrico Letta ha schierato il Partito democratico al fianco del Movimento 5 stelle nel chiedere una (ulteriore) revisione della riforma della Giustizia. Per brevità, e per amor di pace, ometterò quelle in cui un giudice prevenuto potrebbe ravvisare i reati di diffamazione, ingiuria e forse anche qualcosa di peggio. Con un supremo sforzo di equanimità, fingerò di prendere in considerazione l’improbabile ipotesi che la mossa di Letta sia compiuta, se non proprio d’intesa con il governo, con l’intenzione di facilitare un rapido ridimensionamento della frattura, fare un po’ di ammuina e in qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : paradosso una Centrodestra, Meloni: "Ci sono delle cose da chiarire" ...per poter partecipare alla vita sociale è una scelta diametralmente opposta. Anche perché Spagna, Grecia, Croazia sono Paesi che non stanno applicando quelle norme. Allora rischiamo il paradosso che ...

Cnpr, Biotech e Fintech sono opportunità di crescita per le imprese Dobbiamo superare il paradosso che stiamo vivendo in Italia dove, da un lato, abbiamo migliaia di ... Una delle nostre battaglie storiche per smuovere questa situazione è stata l'introduzione dei Pir, i ...

"Africa Staged": una mostra d'arte collettiva, tra metamorfosi e paradosso, sul continente dimenticato Luce Vaccinati e ricoverati in ospedale per Covid: paradosso nel Regno Unito In una conferenza stampa congiunta con il premier Boris Johnson collegato da remoto, in quanto si trova in autoisolamento fiduciario per essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid ...

Il paradosso di «Drive my car», la scoperta dolce del già noto Tra i film che hanno riempito lo schermo del Grand Palais Lumière quest’anno, Drive my car è quello che ha messo tutti d’accordo. Per provare a spiegare perché, bisogna in un primo momento esporre il ...

