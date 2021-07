Il papà di Seid | il giovane suicida a Nocera | ' Il razzismo ha contato nella sua morte | continuerò la sua battaglia'

(Di lunedì 19 luglio 2021) IldiVisin , ex giocatore delle giovanili del Milan mortosua casa diInferiore (Salerno), vuole continuare ladel figlio contro il. E porterà le ...

Corriere della Sera

IldiVisin , ex giocatore delle giovanili del Milan morto suicida nella sua casa di Nocera Inferiore (Salerno), vuole continuare la battaglia del figlio contro il razzismo . E porterà le ..."Vi chiedo - l'appello deldi- di non essere come quegli ignoranti. Studiate, abbiate la voglia di conoscere, anche chi è diverso da voi e scoprirete un mondo fatto di bellezza, cultura, ...