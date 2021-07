Il palmarés di Cannes guarda al futuro

(Di lunedì 19 luglio 2021) I premi riflettono una giuria divisa, ma il festival conferma la sua vocazione alla ricerca di un cinema innovativo e artisti per niente scontati. Leggi

C'è una vincitrice ail cui nome non figura nel Palmares ma non c'è dubbio che sia stata lei la vera regina dell'edizione appena conclusa. Stiamo parlando di Sharon Stone, 63 anni portati con grazia e charme, ...E in verità, fin dal primo istante, la 74° edizione del Festival diha esibito senza ritegno il suo desiderio di ricordare a tutti cosa è stato e cosa può ancora essere il Festival di. ...