Il padre di Seid Visin parla dopo due mesi: "È stato razzismo"

Sono passati meno di due mesi dal suicidio di Seid Visin, il ragazzino italiano di origini etiopi che si è tolto la vita ad inizio giugno. Walter, il papà adottivo della vittima, ha deciso che le ultime parole di suo figlio diventeranno un manifesto per la lotta contro il razzismo. In una intervista questa mattina al Corriere della Sera, "Io e mia moglie abbiamo deciso che daremo voce al pensiero di Seid – racconta il padre del ragazzo – porteremo avanti la sua lotta contro il razzismo e contro ogni tipo di discriminazione". La storia di Seid era fatta di ...

