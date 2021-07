Il padre di Seid Visin, calciatore morto suicida: “Porteremo avanti la sua lotta al razzismo” (Di lunedì 19 luglio 2021) A inizio giugno il ragazzo si è tolto la vita Era inizio giugno quando il calciatore, Seid Visin, che aveva anche giocato nelle giovanili del Milan si è tolto la vita. Seid aveva 20 anni era nato in Etiopia ed era arrivato in Italia a 7 anni adottato da una famiglia. Aveva diviso anche la stanza con Donnarumma, giocato a Benevento e poi lasciato il calcio. A Nocera Inferiore viveva e ed era tornato a studiare prima della scelta che ha cambiato tutto. A oltre un mese di distanza dal tragico incidente parla, a “Corriere della Sera“, il padre, Walter. Leggi anche: I genitori di Seid ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021) A inizio giugno il ragazzo si è tolto la vita Era inizio giugno quando il, che aveva anche giocato nelle giovanili del Milan si è tolto la vita.aveva 20 anni era nato in Etiopia ed era arrivato in Italia a 7 anni adottato da una famiglia. Aveva diviso anche la stanza con Donnarumma, giocato a Benevento e poi lasciato il calcio. A Nocera Inferiore viveva e ed era tornato a studiare prima della scelta che ha cambiato tutto. A oltre un mese di distanza dal tragico incidente parla, a “Corriere della Sera“, il, Walter. Leggi anche: I genitori di...

Advertising

361_magazine : Parla il padre di #seidvisin - albertocaldana : RT @GiansandroMerli: Alcuni usarono le parole di un padre scioccato per negare la radice razzista della morte di Seid.”A più di un mese di… - FabioFusillo : RT @GiansandroMerli: Alcuni usarono le parole di un padre scioccato per negare la radice razzista della morte di Seid.”A più di un mese di… - 2_isole : RT @GiansandroMerli: Alcuni usarono le parole di un padre scioccato per negare la radice razzista della morte di Seid.”A più di un mese di… - SoniaLaVera : RT @HuffPostItalia: Parla il padre di Seid: 'Il razzismo ha contato eccome nella morte di nostro figlio'. -