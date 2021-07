Il padre di Seid cambia idea sul suicidio del figlio 'Il razzismo ha contato nella sua vita e nella sua morte' (Di lunedì 19 luglio 2021) Walter , padre adottivo di Seid Visin, ex giocatore delle giovanili del Milan, morto suicida a inizio giugno nella sua casa di Nocera (Salerno), difende il figlio contro il razzismo. Dopo il tragico ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) Walter ,adottivo diVisin, ex giocatore delle giovanili del Milan, morto suicida a inizio giugnosua casa di Nocera (Salerno), difende ilcontro il. Dopo il tragico ...

