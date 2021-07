Il nuovo film di Pedro Almodóvar apre Venezia 78

(Di lunedì 19 luglio 2021) È Madres paralelas ildi apertura di2021. La pellicola disarà anche in concorso alla 78°edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Mentre Cannes 2021 si è appena concluso, con un(Titane) che fa discutere, si pensa già alla prossima grande kermesse cinematografica, la più antica, quellana, in cui è attesa anche l'anteprima mondiale (fuori concorso) di Dune di Denis Villeneuve. «Nasco come regista proprio anel 1983...nella sezione Mezzogiorno Mezzanotte» ricorda lo stesso maestro, che due anni fa ha ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo film

A Pio La Torre, segretario regionale del Pci in Sicilia, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982 a Palermo, è dedicato ildocumentario di Walter Veltroni. Lo annuncia all'ANSA la produzione, la società indipendente Minerva Pictures. Le riprese tra Palermo, la Sicilia e Roma. La Torre fu ucciso quando in Sicilia l'...Untrailer cinematografico mostra il tema della season sulla giungla e le esplorazioni, con i ...Spelunky) che si destreggiano tra le trappole per arrivare alla corona (il finale ricorda il...Un film di Cate Shortland con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt. Il futuro con i piedi per terra ...Sarà La bufera - cronache di ordinaria corruzione di Marco Ferrari. (Italia, Paesi Bassi, 2019. 75 minuti) il film in programma per la prossima tappa di Libero Cinema in Libera Terra” edizione 2021, c ...