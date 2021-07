Il Napoli rischia di perdere un obiettivo: sirene turche sul difensore (Di lunedì 19 luglio 2021) Da qualche settimana il Napoli ha manifestato interesse per Lykogiannis, terzino sinistro del Cagliari che ha dimostrato la scorsa stagione di avere ottime qualità, soprattutto in fase di spinta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che il giocatore greco sia finito nel mirino del Besiktas e del Galatasaray. Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore numero 22 del Cagliari gradirebbe come destinazione l'Italia, c'è però da dire che dalla Turchia i club si sono fatti avanti. La squadra sarda ha fissato il prezzo di Lykogiannis, per intavolare una trattativa si parte da una cifra minima di 3 milioni di euro! Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Da qualche settimana ilha manifestato interesse per Lykogiannis, terzino sinistro del Cagliari che ha dimostrato la scorsa stagione di avere ottime qualità, soprattutto in fase di spinta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che il giocatore greco sia finito nel mirino del Besiktas e del Galatasaray. Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore numero 22 del Cagliari gradirebbe come destinazione l'Italia, c'è però da dire che dalla Turchia i club si sono fatti avanti. La squadra sarda ha fissato il prezzo di Lykogiannis, per intavolare una trattativa si parte da una cifra minima di 3 milioni di euro!

