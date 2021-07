Il Napoli fissa il prezzo per Insigne: 30 milioni. Ma si può chiudere a 25 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Napoli ha fissato il prezzo per Lorenzo Insigne: 30 milioni. Ma con un’offerta di 25 ci si può sedere a trattare. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La valutazione di partenza del club azzurro si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e ciò significa che un eventuale acquirente potrebbe intavolare una trattativa e magari, tra un bonus e l’altro, un piccolo sconto o qualche altra diavoleria negoziale riuscire a ingaggiarlo anche per 25 milioni”. Per ora il presidente De Laurentiis aspetta una chiamata da Insigne per intavolare la trattativa. Le ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilhato ilper Lorenzo: 30. Ma con un’offerta di 25 ci si può sedere a trattare. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La valutazione di partenza del club azzurro si aggira intorno ai 30di euro, e ciò significa che un eventuale acquirente potrebbe intavolare una trattativa e magari, tra un bonus e l’altro, un piccolo sconto o qualche altra diavoleria negoziale riuscire a ingaggiarlo anche per 25”. Per ora il presidente De Laurentiis aspetta una chiamata daper intavolare la trattativa. Le ...

