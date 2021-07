Il Napoli cerca un nuovo difensore: presentata un'offerta per Hincapié (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Napoli, dopo aver perso Makismovic e in attesa di capire quale sarà il futuro di Sebastiano Luperto, ha messo nel mirino un altro difensore centrale. Il d.s. Giuntoli e lo scouting azzurro stanno seguendo Piero Hincapié, difensore classe 2002 del Talleres, club argentino. L'ecuadoriano è stato uno dei protagonisti in Copa America con la sua nazionale, tant'è che molti club europei lo hanno messo nel mirino, tra cui la Lazio. La valutazione di Hincapié al momento si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Napoli pare abbia già ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Il, dopo aver perso Makismovic e in attesa di capire quale sarà il futuro di Sebastiano Luperto, ha messo nel mirino un altrocentrale. Il d.s. Giuntoli e lo scouting azzurro stanno seguendo Pieroclasse 2002 del Talleres, club argentino. L'ecuadoriano è stato uno dei protagonisti in Copa America con la sua nazionale, tant'è che molti club europei lo hanno messo nel mirino, tra cui la Lazio. La valutazione dial momento si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, ilpare abbia già ...

