“Il movimento del ritorno” | il romanzo di Irene Gianeselli

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 luglio 2021) Veronica e Astolfo aspettano un figlio. Tancredi è un attore, teme di non avere un passato e cerca la propria idea di Teatro. Arcangelo gioca con i propri pensieri e un giorno inciampa in Maddalena, nella sua giovane vita e nella sua scomparsa. Tutti si sfiorano come le perle di una collana e si incontrano in una città che è molte città. Questa storia di deformazione li costringerà a scegliere che ritmo dare al propriodel. «Alle donne, ma anche a certi uomini, piace farsi da parte.Farsi da parte per permettere di osservare senza essere notati.Se non si viene notati, ci si può prendere il lusso di scegliere:entrare in scena o rinunciare ...