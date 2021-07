Il messaggio su Facebook che ha costretto al carcere la 23enne Ikram Nazihm (Di lunedì 19 luglio 2021) Un post ironico su Facebook, pubblicato – tra le altre cose – nel 2019. È questo il motivo che ha portato all’arresto di Ikram Nazihm, la 23enne nata da genitori marocchini a Vimercate (in provincia di Milano), studentessa all’Università di Marsiglia, arrestata durante un periodo di vacanza a Casablanca lo scorso 20 giugno. Una settimana dopo, è arrivata la condanna – in primo grado – a 3 anni e mezzo di carcere e al pagamento di una multa da circa 5500 dollari. C’è tensione per un caso che, in Italia, è stato sollevato dal parlamentare leghista Massimiliano Capitanio, che ha annunciato una interrogazione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Un post ironico su, pubblicato – tra le altre cose – nel 2019. È questo il motivo che ha portato all’arresto di, lanata da genitori marocchini a Vimercate (in provincia di Milano), studentessa all’Università di Marsiglia, arrestata durante un periodo di vacanza a Casablanca lo scorso 20 giugno. Una settimana dopo, è arrivata la condanna – in primo grado – a 3 anni e mezzo die al pagamento di una multa da circa 5500 dollari. C’è tensione per un caso che, in Italia, è stato sollevato dal parlamentare leghista Massimiliano Capitanio, che ha annunciato una interrogazione ...

