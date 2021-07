Il medico dello Spezia: “vi spiego perché è scoppiato il cluster di Covid-19” (Di lunedì 19 luglio 2021) Continuano ad aumentare i positivi al Covid-19 in casa Spezia, dovrebbero essere già 11 i casi registrati. Si avvicina l’inizio del nuovo campionato di Serie A, ma la situazione è sempre più incerta a causa della pandemia. I dettagli sono arrivati direttamente da Vincenzo Salini, medico sociale dello Spezia e membro della Commissione Medica FIGC, l’intervista è stata rilasciata a Radio Punto Nuovo. “Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 luglio 2021) Continuano ad aumentare i positivi al-19 in casa, dovrebbero essere già 11 i casi registrati. Si avvicina l’inizio del nuovo campionato di Serie A, ma la situazione è sempre più incerta a causa della pandemia. I dettagli sono arrivati direttamente da Vincenzo Salini,socialee membro della Commissione Medica FIGC, l’intervista è stata rilasciata a Radio Punto Nuovo. “Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolodal punto di vista ...

